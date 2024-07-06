روسيا تسقط 8 مسيرات أوكرانية غربي البلاد
أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 8 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلجورود جنوب غربي روسيا.
القوات الاوكرانيه تستهدف الحدود الروسية
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
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