قادة روسيا والكويت والسعودية الأبرز، الرئيس الإيراني الجديد يتلقى التهاني

قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التهنئة لـ مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران.

العاهل السعودي يهنئ الرئيس الإيراني

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، عن ولي العهد السعودي قوله "أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق مؤكدا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا وتخدم مصالحنا المشتركة".

وفي مارس 2023، وقعت إيران والسعودية اتفاقا تاريخيا بوساطة صينية لاستئناف العلاقات بعد سجالات بينهما في المنطقة لسنوات.

ومنذ ذلك الحين، يواصل مسؤولون من الجانبين المحادثات لتعزيز العلاقات.

ولي عهدالكويت يبعث برقية تهنئة للرئيس الايراني

وبعث ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب، متمنيا فيها التوفيق لـ بزشكيان.

تهنئة رئيس العراق

من جهته، هنأ رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، بفوزه في الانتخابات.

وقال رشيد، في تدوينة له على منصة "X": نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاح الانتخابات الرئاسية، ونهنئ مسعود بزشكيان الرئيس المنتخب بفوزه في الانتخابات، ونتمنى له التوفيق والنجاح بمهام عمله وبما يحقق طموحات وتطلعات الشعب الإيراني.

وأضاف: نؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات بين العراق وإيران وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين.

تهنئة روسيا

كما هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مسعود بزشكيان الذي فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إيران.

وقال بوتين، في بيان للكرملين: "آمل أن تسهم ولايتكم الرئاسية في تعزيزٍ مستقبليٍّ لتعاون ثنائي بنّاء وشامل لصالح شعبينا الصديقَين".

وأكد الرئيس الإيراني المنتخب، الإصلاحي مسعود بزشكيان، السبت، في أول تصريح له منذ إعلان فوزه أمام المحافظ المتشدد سعيد جليلي، أنه "سيمد يد الصداقة للجميع"،.