السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قادة روسيا والكويت والسعودية الأبرز، الرئيس الإيراني الجديد يتلقى التهاني

الرئيس الايراني الجديد،فيتو
الرئيس الايراني الجديد،فيتو

قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التهنئة لـ مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران.

العاهل السعودي يهنئ الرئيس الإيراني

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، عن ولي العهد السعودي قوله "أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق مؤكدا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا وتخدم مصالحنا المشتركة".

وفي مارس  2023، وقعت إيران والسعودية اتفاقا تاريخيا بوساطة صينية لاستئناف العلاقات بعد سجالات بينهما في المنطقة لسنوات.

ومنذ ذلك الحين، يواصل مسؤولون من الجانبين المحادثات لتعزيز العلاقات.

ولي عهدالكويت يبعث برقية تهنئة للرئيس الايراني

وبعث ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب، متمنيا فيها التوفيق لـ بزشكيان.

تهنئة رئيس العراق

من جهته، هنأ رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، بفوزه في الانتخابات.

وقال رشيد، في تدوينة له على منصة "X": نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاح الانتخابات الرئاسية، ونهنئ مسعود بزشكيان الرئيس المنتخب بفوزه في الانتخابات، ونتمنى له التوفيق والنجاح بمهام عمله وبما يحقق طموحات وتطلعات الشعب الإيراني.

وأضاف: نؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات بين العراق وإيران وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين.

تهنئة روسيا

كما هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مسعود بزشكيان الذي فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إيران.

وقال بوتين، في بيان للكرملين: "آمل أن تسهم ولايتكم الرئاسية في تعزيزٍ مستقبليٍّ لتعاون ثنائي بنّاء وشامل لصالح شعبينا الصديقَين".

وأكد الرئيس الإيراني المنتخب، الإصلاحي مسعود بزشكيان، السبت، في أول تصريح له منذ إعلان فوزه أمام المحافظ المتشدد سعيد جليلي، أنه "سيمد يد الصداقة للجميع"،.

ما هي صلاحيات الرئيس في إيران بعد فوز مسعود بزشكيان؟.. أرفع مسؤول بالبلاد بعد المرشد الأعلى.. يوقع الاتفاقيات الدولية.. ويعين السفراء ويختار الوزراء

إيران تمدد التصويت في الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة حتى الساعة 12 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس الإيراني الرئيس الايراني الجديد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الكويت الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود إيران رئيس جمهورية العراق

مواد متعلقة

ما هي صلاحيات الرئيس في إيران بعد فوز مسعود بزشكيان؟.. أرفع مسؤول بالبلاد بعد المرشد الأعلى.. يوقع الاتفاقيات الدولية.. ويعين السفراء ويختار الوزراء

أخبار مصر: وفاة اللاعب أحمد رفعت، فوز مسعود بزشكيان برئاسة إيران، كارثة جديدة لـ بايدن، زيادة أسعار سيارة شهيرة بمصر

إيران تمدد التصويت في الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة حتى الساعة 12 مساءً

إيران تمد فترة التصويت فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة حتى الثامنة مساءً

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف سرا صادما عن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

هيئة الدواء تحذر من تفاعل فيتامين الحديد مع هذه الأطعمة

بالدموع، أهالي قرية إبشان بكفر الشيخ يودعون جثمان اللاعب أحمد رفعت (بث مباشر)

بكاء وانهيار طالبات الثانوية والأهالي بعد امتحان الكيمياء (فيديو وصور)

10 صورة ترصد فرحة طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان الجغرافيا

منوعات

المزيد

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

ناسا ترصد مرور "قتلة الكوكب" قرب الأرض (فيديو)

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية تحصين النفس من الفتن

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبًا

ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية