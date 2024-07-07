الإثنين 08 يوليو 2024
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خارج الحدود

يديعوت أحرونوت: بيان نتنياهو عن مبادئ وشروط الصفقة يضر بإمكانية التوصل لاتفاق لإعادة الرهائن

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤول أمني إسرائيلي أن بيان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين  نتنياهو عن مبادئ وشروط الصفقة يضر بإمكانية التوصل لاتفاق لإعادة الرهائن.

صفقة تبادل الأسرى مع حماس

ولفت المسؤولين الإسرائيليين إلى أن نتنياهو نشر البيان قبل بدء المشاورات بوقت قصير دون إطلاع جالانت والقادة الأمنيين.

وأشار إلى أن مسؤولين سياسيين وأمنيين فوجئوا ببيان نتنياهو.

وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، عن الشروط  التي وضعها نتنياهو من أجل إتمام الصفقة المنتظرة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان له أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب.

ضغط الجيش الإسرائيلي هو الدافع وراء تساهل حماس

وأضاف البيان "الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها والتي حظيت بمباركة بايدن ستسمح لإسرائيل بإعادة المختطفين دون الإضرار بأهداف إسرائيل الأخرى"، زاعما أن "تصرفات الجيش الإسرائيلي في رفح الفلسطينية هي التي دفعت حماس إلى تعديل موقفها والدخول في المفاوضات".
 

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