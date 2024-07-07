أخبار مصر اليوم: رسائل حاسمة من السيسي لوفد سوداني من المشاركين بمؤتمر القوى السياسية والمدنية.. وزير الكهرباء يناقش آخر تطورات موقف تخفيف الأحمال

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا سودانيًا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية

أفاد مصدر مطلع بأن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ستحضر بكامل هيئتها أمام البرلمان غدا لإلقاء بيانها على الجلسة العامة للمجلس.

عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديرى مديريات التربية والتعليم ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بمديريات القاهرة والجيزة والشرقية؛ في مستهل سلسلة لقاءات دورية سيتم تنظيمها على مستوى الجمهورية، وذلك لاستعراض أهم القضايا التي تواجه العملية التعليمية وفقًا للتحديات على أرض الواقع، وطرح مقترحات وحلول عاجلة قابلة للتنفيذ قبل بداية العام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حاجتها إلى الاستفادة من عناصر جديدة للعمل كأعضاء بالحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة في عدد من التخصصات الطبية وغير الطبية بنظام الدوام الكامل وذلك عن طريق الندب أو الإعارة من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة موقف تسويق الوحدات بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة الإسكان، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من الوحدات السكنية المُتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم يجب البدء في حملة تسويق لهذه الوحدات على الفور.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الصفحة الرسمية الوحيدة للوزارة هي صفحة "وزارة التربية والتعليم المصرية" عبر الرابط التالي من هنـــــا

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، للوقوف على مستجدات موقف الأحمال الكهربائية والعمل على استقرار التغذية الكهربائية والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بإيجاد حلول سريعة وقاطعة لاستقرار التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وفقا للجدول الزمنى المحدد.

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بالمحاور المرورية المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك لمتابعة سير العمل وضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.

تَفقّد محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الأحد، المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمنطقة ميدان الحجاز، بمصر الجديدة، والذي تأسس، بقرار جمهوري رقم 932 لسنة 1996.