الأحد 07 يوليو 2024
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أخبار مصر

مصدر مطلع: حكومة مدبولي أمام البرلمان غدًا بكامل هيئتها لإلقاء بيانها على الجلسة العامة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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أفاد مصدر مطلع بأن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ستحضر بكامل هيئتها أمام البرلمان غدا لإلقاء بيانها على الجلسة العامة للمجلس، وفقا لاكسترا نيوز. 

ومن المقرر بعد إلقاء برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج، برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، يحال إليها برنامج الحكومة، لتبدأ في عقد اجتماعات للمناقشة ثم صياغة تقرير للعرض على المجلس، ليتم الموافقة عليه أو رفضه.

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