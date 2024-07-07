الأحد 07 يوليو 2024
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أخبار مصر

مدبولي يكلف وزير الإسكان الجديد بإعداد خطة لبدء تسويق الوحدات الجاهزة للطرح

رئيس الوزراء ووزير
رئيس الوزراء ووزير الإسكان الجديد
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة موقف تسويق الوحدات بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وجاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وحسن إسماعيل غانم، رئيس بنك التعمير والإسكان، ومحمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، وراضي مصطفى محمد، رئيس شركة التعمير للتطوير العقاري، ومحمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس شركة فاوندرز للتسويق العقاري، وأمجد حسانين، العضو المنتدب بشركةHDP.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة الإسكان، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من الوحدات السكنية المُتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم يجب البدء في حملة تسويق لهذه الوحدات على الفور.

واستعرض رئيس الوزراء حصرًا للوحدات الجاهزة للطرح، أو المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة (حي جاردن سيتي الجديدة)، أو مدينة العلمين الجديدة (مشروعات الأبراج وغيرها)، وكذا المشروعات السكنية بالشريط الساحلي بأسوان الجديدة، ومنطقة سور مجرى العيون، وغيرها من المدن.

وكلف رئيس الوزراء بإعداد خطة لبدء تسويق الوحدات الجاهزة للطرح بهذه المشروعات، على أعلى مُستوى بمستهدفات واضحة، وبرنامج زمني مُحدد لشركات التسويق، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة تنفيذ هذه المستهدفات دوريًا.

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء لقائه برئيس الوزراء الخميس الماضي، حيث تم إعداد حصر بالمخزون العقاري من الوحدات السكنية والأراضي الجاهزة للطرح في المدن الجديدة، بهدف تجهيز خطة طرح لها.

وعرض الوزير نتائج حصر مخزون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بالمدن الجديدة، ومن ذلك الوحدات السكنية الشاغرة، سواء المُنفذة أو الجاري استكمال تنفيذها، بالإضافة إلى الوحدات التجارية والإدارية، بالمدن الجديدة في مختلف المحافظات.

كما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف تسويق الوحدات بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من جانب شركات التسويق العقاري، سواء ما تم بيعه بالفعل، أو الوحدات الجاري التسويق لها، كما تناول موقف المشروعات المُقترحة ذات الأولوية للتسويق، وهي بإجمالي 38.3 ألف وحدة سكنية وفندقية، في عدة مشروعات منها: حي "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المشروعات السكنية بمُدن: القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وأبراج العلمين الجديدة.

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