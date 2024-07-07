الأحد 07 يوليو 2024
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أخبار مصر

صياغة استراتيجية واضحة، تفاصيل أول لقاء بين مدبولي ووزير الاستثمار الجديد

رئيس الوزراء ووزير
رئيس الوزراء ووزير الاستثمار

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.


وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في هذه المرحلة المهمة، حيث تكثف الدولة المصرية مختلف جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيعًا للقطاع الخاص، وذلك تعظيمًا لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعًا في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة لما تم تنفيذه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وكذا صفقة رأس الحكمة، مؤكدًا أنه من المهم الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات.


ولفت رئيس الوزراء إلى أن ضم ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار، يأتي في إطار ارتباط العمل والمستهدفات، سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير، أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأكد مدبولي أهمية التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، دور الوزارة ورؤيتها خلال المرحلة القادمة، مُثمنًا أهمية دمج الاستثمار مع التجارة الخارجية نظرًا للتداخل الكبير بين الملفين، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى تحقيق قفزات في ملفي الاستثمار والتصدير، ولذا يجب أن تكون الرسائل الموجهة للمستثمرين واضحة، وأهمها استقرار السياسات النقدية والمالية، وكذا التزام الدولة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلًا عن أن يكون لدينا مستهدفات محددة يتم العمل على تحقيقها.
وأضاف الوزير أنه سيبدأ لقاء كل المعنيين، وسيتم صياغة استراتيجية واضحة للاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أهمية استهداف الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم، بهدف جذبها للاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي.     
 

 

 

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