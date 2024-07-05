هل يعود وزير العمل السابق لمنصبه رئيسا لاتحاد عمال مصر؟

بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وتعيين محمد جبران وزيرا للعمل وترك منصب رئيس اتحاد عمال مصر بدون رئيس، قرر اتحاد عمال مصر عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب الرئيس الجديد.

وكانت المفاجأة وفقا لمصدر مسؤول باتحاد عمال مصر بأن حسن شحاته وزير العمل السابق تواصل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وطالبهم بعقد اجتماع يوم الإثنين المقبل، وذلك لعودته مرة أخرى لرئاسة اتحاد عمال مصر.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة اتحاد عمال مصر قرر تأجيل الاجتماع، وذلك عقب إجراء حسن شحاتة اتصالات بعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال، ودعوتهم لحضور اجتماع الإثنين المُقبل بمقر الاتحاد لمناقشة قرار عودته لرئاسة اتحاد العمال.

فتوى قانونية

وأشار المصدر أن وزير العمل السابق حصل على فتوى قانونية تمكنه من استكمال دورته النقابية عقب تركه الوزارة، وممارسة مهامه رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لحين انتهاء الدورة النقابية الحالية في العام 2026 وإجراء انتخابات جديدة.

نقابة النقل الجوي

وأشارت إلى أن حسن شحاتة، سيتوجه إلى مقر نقابة النقل الجوي، يوم الأحد المقبل، لعقد اجتماع مع المجلس، حيث كان يشغل منصب رئيس النقابة العامة للنقل الجوى، قبل توليه رئاسة اتحاد العمال وحقيبة وزارة العمل.

وكان مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر، كلف فى 20 أغسطس 2022، محمد جبران وزير العمل الجديد، نائب رئيس الاتحاد السابق، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بأعمال رئيس الاتحاد لحين إجراء انتخابات، بعدما ترك حسن شحاتة رئاسة الاتحاد، لتوليه حقيبة وزارة العمل فى إطار التعديل الوزارى، الذى تم فى أغسطس 2020.