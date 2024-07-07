وزير العمل: زيارات مفاجئة لمديريات العمل خلال الفترة المقبلة (صور )

تَفقّد محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الأحد، المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمنطقة ميدان الحجاز، بمصر الجديدة، والذي تأسس، بقرار جمهوري رقم 932 لسنة 1996.

وتَجّول الوزير جبران داخل معامل، وأقسام، وإدارات "المركز"، للوقوف على الوضع الحالي، والرؤية المُستقبلية، ووعد بمواجهة كافة المُشكلات، والمُعوقات من أجل عودة دور المركز الريادي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في مجال التدريب، وتقديم الخدمات الميدانية، والمشُورة الفنية للمنشآت الصناعية لمعاونتها في وضع الوسائل المُلائمة للحد من مخاطر العمل، وأضراره في مختلف القطاعات، والتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل، لحماية العامل وأدوات الإنتاج، تحت شعار "بالوعي نُحقق العمل الآمن " وبرؤية" أن تُصبح مصر مرجع عربي في بناء وتطبيق نظم السلامة والصحة المهنية".

كما تَفقّد "الوزير"، مقر مديرية العمل بالقاهرة،بمبنى مركز السلامة والصحة المهنية، وحَثّ العاملين على الانضباط في العمل، والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، حيث كان في استقباله أحمد عزاز مدير المديرية.

وخلال تفقده "المركز" و"المديرية" اتخذ مجموعة من الإجراءات التأديبية لعدد من العاملين غير المُلتزمين، وأكد على تنظيم زيارات مفاجأة مُرتقبة إلى مديريات العمل والمؤسسات التابعة للوزارة.