الأحد 07 يوليو 2024
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أخبار مصر

وزير الكهرباء يناقش آخر تطورات موقف تخفيف الأحمال

اجتماع وزير الكهرباء
اجتماع وزير الكهرباء مع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر

عقد الدكتور محمود عصمت  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، للوقوف على مستجدات موقف الأحمال الكهربائية والعمل على استقرار التغذية الكهربائية والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بإيجاد حلول سريعة وقاطعة لاستقرار التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وفقا للجدول الزمنى المحدد.

تحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموطن

وأكد عصمت  أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموطن، وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة وتقليل الفقد.

وأضاف أنه جارى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتخطى الأزمة وتأمين التغذية الكهربابائية وفقًا لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحسين الأداء بمحطات توليد الكهرباء

وأوضح  أنه جارى العمل حاليًا على تحسين الأداء بمحطات التوليد من خلال تفعيل خطط الصيانة والرقابة الدورية.

واستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اهم التحديات لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء والجهود المبذولة لدعم شبكات التوزيع لتحسين الكفاءة وخفض الفقد

وأكد عصمت أن توفير الطاقة الكهربائية لكل من يطلبها بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات لتعظيم العوائد الاقتصادية بما يحقق الأهداف التنموية لخدمة الاقتصاد القومي، موضحا ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة تمتلك قدرات وكفاءات وخبرات تجعلها قادرة على مواجهة التحديات المختلفة وان تكون داعما رئيسيا ومحورا اساسيًا فى خطط التنمية المستدامة التى يجرى تنفيذها فى جميع قطاعات الدولة.

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