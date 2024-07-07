الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

4 خطوات للاستخدام الأمثل لغلاية المياه وخفض فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن عدة نصائح للمواطنين للاستخدام الأمثل لغلاية المياه فى حالة عدم القدرة على الاستغناء عنها، والتي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.

نصائح الكهرباء لخفض فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء

 ويأتي ذلك في إطار اتجاه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال.

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين التالي:

1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.
2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.
3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.
4- لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حماية المستهلك غلاية المياه ازمة تخفيف الأحمال تخفيف الأحمال ساعات تخفيف الاحمال

مواد متعلقة

الكهرباء: 36 ألف ميجاوات أقصى حمل متوقع علي الشبكة اليوم

رئيس هيئة الطاقة المتجددة الأسبق يطالب الحكومة بحلول سريعة لأزمة الكهرباء

الكهرباء تعلن حلول التخلص من كابوس تخفيف الأحمال.. قرض بـ51 مليار جنيه لسداد مستحقات البترول.. المالية توفر 1.2 مليار لشراء وقود تشغيل محطات التوليد.. وحملة مكثفة لترشيد الاستهلاك

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

الأكثر قراءة

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

أول تحرك برلماني بشأن ملابسات أزمة الراحل أحمد رفعت

شاهد يفجر مفاجأة في واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

مصدر بالتحقيقات يكشف سبب صرف حسام حبيب من سرايا النيابة

تسبب مشاكل للفقراء، أستاذ أراضي يحذر من زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع

6 جنيهات تراجعًا في الفراخ البيضاء، أسعار الدواجن اليوم الأحد

إثيوبيا تتعنت ضد مصر، باحث بالشأن الإفريقي: سد النهضة يمرر تدفقات منخفضة جدًا

استقبال شعبي مهيب، 15 صورة ترصد لقاء شيخ الأزهر مع مسلمي تايلاند

منوعات

المزيد

120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

دراسة تحذر: جليد ألاسكا يذوب بوتيرة سريعة

واقعة غريبة، رجل يعض ثعبانا حتى الموت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 7 يوليو 2024

تعرف على أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الأحد 7-7-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي في بداية تعاملات اليوم الأحد 7-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد فوز بزشكيان في الانتخابات.. ما هي صلاحيات الرئيس في إيران (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية