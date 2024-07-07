4 خطوات للاستخدام الأمثل لغلاية المياه وخفض فاتورة الكهرباء

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن عدة نصائح للمواطنين للاستخدام الأمثل لغلاية المياه فى حالة عدم القدرة على الاستغناء عنها، والتي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.

نصائح الكهرباء لخفض فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء

ويأتي ذلك في إطار اتجاه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال.

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين التالي:

1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

