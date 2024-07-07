الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وظائف خالية بوزارة الصحة، اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حاجتها إلى الاستفادة من عناصر جديدة للعمل كأعضاء بالحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة في عدد من التخصصات الطبية وغير الطبية بنظام الدوام الكامل وذلك عن طريق الندب أو الإعارة من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وظائف بوزارة الصحة 

 

أكدت وزارة الصحة أن المتقدمين يجب أن  يكون لديهم خبرة في أي من المجالات التالية 

١- الحوكمة والمراجعة الداخلية 
٢- الصيدلة الإكلينيكية
٣- المراجعة المالية
٤- جودة الرعاية الصحية
ه - مكافحة العدوى
٦- هندسة طبية
٧- الصحة العامة والشئون الوقائية
٨- الميكنة والتحول الرقمي ومراكز المعلومات
٩- إدارة سلاسل الإمداد والمخزون 
١٠ - إدارة المستشفيات والخدمات العلاجية
۱۱ - الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة

 

وأوضحت وزارة الصحة أنه  للتعرف على الشروط الواجب توافرها والتقدم لإحدى هذه الوظائف: يرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي أو مسح رمز الاستجابة السريع QR Code

 

وأوضحت أنه في حالة القبول يجب الحصول على موافقة جهة العمل الأصلية قبل الانتداب أو الإعارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التخصصات المطلوبة التحول الرقمي الجهاز الإدارى للدولة العاصمة الإدارية الجديدة العاملين بالجهاز الإداري للدولة رمز الاستجابة السريع QR وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة مكافحة العدوى

مواد متعلقة

إذلال أصحاب المعاشات داخل مستشفيات التأمين الصحي

نائب وزير الصحة يتفقد مركز طب الأسرة بمنطقة بدر

الصحة تحذر من 6 أعراض خطيرة تنذر بالإصابة بسرطان الكبد

الصحة: الرجال أكثر إقبالا على الانتحار من النساء وهذا السبب

الأكثر قراءة

خلل كهربي مميت بالقلب، جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت

وظائف خالية بوزارة الصحة، اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

ميدو يكشف عورات الكرة المصرية بعد وفاة أحمد رفعت: الفاسدون وصلوا لقمة إدارتها (فيديو)

إبراهيم فايق يعتذر عن عدم الظهور اليوم على MBC مصر

تفاصيل مسيرة الطرق الصوفية احتفالا بالعام الهجري الجديد (فيديو وصور)

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الأحد 07- 07- 2024

تغييرات عديدة في تشكيل الزمالك الرسمي أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز

النيابة تستدعي إمام عاشور في واقعة مول الشيخ زايد

منوعات

المزيد

كوكتيل مواهب، محطات هامة في مسيرة أسطورة المصارعة جون سينا (صور)

رد فعل الأمير ويليام على تأهل إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024 (فيديو)

أم بريطانية تختار الموت الرحيم بسبب زوجها

من بينها السعودية والكويت، موجة حر شديدة تضرب دول عربية

المزيد

خدمات

المزيد

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد 7-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

حصيلة كبيرة لخسائر جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نساء لهن في الهجرة شأن، من هي أول سيدة هاجرت إلى الحبشة؟

الإفتاء تكشف سبب بدء العام الهجري بشهر المحرم

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الهجرة علمتنا أن الإنسان يمكنه أن يبدأ من جديد في أي لحظة

المزيد
الجريدة الرسمية