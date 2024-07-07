وظائف خالية بوزارة الصحة، اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حاجتها إلى الاستفادة من عناصر جديدة للعمل كأعضاء بالحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة في عدد من التخصصات الطبية وغير الطبية بنظام الدوام الكامل وذلك عن طريق الندب أو الإعارة من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وظائف بوزارة الصحة

أكدت وزارة الصحة أن المتقدمين يجب أن يكون لديهم خبرة في أي من المجالات التالية

١- الحوكمة والمراجعة الداخلية

٢- الصيدلة الإكلينيكية

٣- المراجعة المالية

٤- جودة الرعاية الصحية

ه - مكافحة العدوى

٦- هندسة طبية

٧- الصحة العامة والشئون الوقائية

٨- الميكنة والتحول الرقمي ومراكز المعلومات

٩- إدارة سلاسل الإمداد والمخزون

١٠ - إدارة المستشفيات والخدمات العلاجية

۱۱ - الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة

وأوضحت وزارة الصحة أنه للتعرف على الشروط الواجب توافرها والتقدم لإحدى هذه الوظائف: يرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي أو مسح رمز الاستجابة السريع QR Code

وأوضحت أنه في حالة القبول يجب الحصول على موافقة جهة العمل الأصلية قبل الانتداب أو الإعارة.