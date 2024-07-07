محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446 ه‍.

وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي: يطيب لي سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تستقبل العام الهجري الجديد أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات التقدير والولاء والعرفان داعين المولى عز وجل أن يديم علي سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر.

برقيات تهنئة لرئيس الوزراء وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف

كما أرسل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف والوزراء والمحافظين.