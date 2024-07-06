أخبار الرياضة اليوم: مودرن سبورت يكشف حقيقة تعرض أحمد رفعت لأي ضغوط قبل وفاته.. موقف مفاجئ من كولر بشأن رحيل رضا سليم عن الأهلي.. وأحمد سليمان يجري عملية جراحية عاجلة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

الأهلي، أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن صفقة يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي لم تنتهي بعد والمفاوضات مستمرة مع اللاعب ووكيله من أجل الاتفاق علي كافة الامور الخاصة بالصفقة التي طلبها مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى بعد إصابة علي معلول في وتر أكيلس.

وفاة احمد رفعت، نعى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد رفعت لاعب الأبيض السابق ومودرن سبورت الحالي.

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك غدا الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاة أحمد رفعت، نشر نادر شوقي وكيل أعمال الراحل أحمد رفعت نجم منتخب مصر ومودرن سبورت عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الأجتماعي أكس منشورا بعد وفاته.

وفاة أحمد رفعت، تقدم وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، باسمه وأعضاء الاتحاد بالعزاء والمواساة، بعد النبأ المفجع برحيل أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر السابق.

وتوجه صادي بالعزاء لعائلة رفعت ومحبيه، وأسرة ناديه مودرن سبورت، وكذلك إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن تلقي رضا سليم لاعب النادي الأهلي، عروضا رسمية من عدة أندية للرحيل عن القلعة الحمراء بالميركاتو الصيفي المقبل.

وعلمت “فيتو” أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، منح الضوء الأخضر لرحيل رضا سليم، وذلك خلال اجتماعه بلجنة التخطيط بالقلعة الحمراء حال إتمام التعاقد مع مهاجم أجنبي.

وفاة أحمد رفعت، حرص لاعبو فريق إنبي وسموحة علي الوقوف دقيقة حدادا علي روح الراحل أحمد رفعت، قبل مباراة الفريقين المقرر لها علي ستاد الإسكندرية في الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وظهر لاعبو فريق إنبي مرتدين تيشرتات تحمل صور أحمد رفعت، كما تم رفع لافتة داخل أرضية الملعب تحمل عبارة وداعا كابتن أحمد رفعت.

الدوري المصري، فاز فريق سموحة على منافسه إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على استاد الإسكندرية في الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف سموحة الأول اللاعب الحبيب أحمد حسن في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني والمباراة بعد كرة مقاصية رائعة.

وسجل الهدف الثاني لسموحة فادي فريد في الدقيقة 3+90.

نقل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى المستشفى قبل قليل نظرا لتعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وعلمت"فيتو" أن أحمد سليمان تعرض لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى، ويجري الآن بعض الكشوفات للاطمئنان عليه.

الدوري المصري، خطف فريق البنك الأهلى فوزا صعبا من نظيره زد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف البنك الأهلي سعيدو سيمبوري من ركلة الجزاء في الدقيقة 72.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أصدر نادي مودرن سبورت بيانا رسميا بشأن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بتورط النادي في تعرض الراحل أحمد رفعت لضغوط نفسية شديدة من قبل مسؤولي النادي.



يورو 2024، صعد منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي، على حساب نظيره سويسرا بعد الفوز بركلات الجزاء بنتيجة 5 / 3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 بالأشواط الإضافية في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب دوسلدورف أرينا، فى الدور ربع نهائي يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا.

يجري أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عملية قلب مفتوح خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونُقل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى المستشفى قبل قليل نظرا لتعرضه لأزمة صحية مفاجئة.