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رياضة

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك في الدوري

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك غدا الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك 

وجاءت قائمة الإسماعيلي مكونة من: 

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي 

واجه الزمالك نظيره الإسماعيلي في 121 مباراة في جميع البطولات، استطاع الفارس الأبيض الفوز في 55 لقاء، فيما فاز الإسماعيلي في 33، وانتهت 33 مباراة بالتعادل.

وخلال الـ121 مباراة سجل لاعبو الزمالك 154 هدفًا في شباك الإسماعيلي، وسجل الدراويش 123 هدفًا في شباك الفارس الأبيض.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز 

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي غدا الأحد على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز 

ويحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة. 

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