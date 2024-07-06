دقيقة حدادا خلال مباراة إنبي وسموحة علي روح الراحل أحمد رفعت

وفاة أحمد رفعت، حرص لاعبو فريق إنبي وسموحة علي الوقوف دقيقة حدادا علي روح الراحل أحمد رفعت، قبل مباراة الفريقين المقرر لها علي ستاد الإسكندرية في الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وظهر لاعبو فريق إنبي مرتدين تيشرتات تحمل صور أحمد رفعت، كما تم رفع لافتة داخل أرضية الملعب تحمل عبارة وداعا كابتن أحمد رفعت.

تشكيل إنبي أمام سموحة

وجاء تشكيل إنبي من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - علي فوزي - سيف الخشاب.

خط الوسط: أحمد العجوز - رفيق كابو - مودي ناصر - صلاح زايد.

خط الهجوم: أحمد أوفا - مصطفى دويدار.

تشكيل سموحة أمام إنبي

وجاء تشكيل سموحة مكون من:

تشكيل سموحة، فيتو

حكام مباراة سموحة وإنبي

ترتيب سموحة وإنبي في الدوري

ويحتل فريق إنبي المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتازبرصيد 42 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الثامن بعد حصد 39 نقطة.