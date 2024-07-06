الدوري المصري، البنك الأهلي يواصل انتصاراته ويخطف فوزا صعبا من زد

الدوري المصري، خطف فريق البنك الأهلى فوزا صعبا من نظيره زد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف البنك الأهلي سعيدو سيمبوري من ركلة الجزاء في الدقيقة 72.

مباراة البنك الأهلي وزد

ويحتل فريق زد المركز السابع برصيد 41 في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما قفز فريق البنك الأهلي الي المركز الـ12 برصيد 33 نقطة.

تشكيل زد

وكان تشكيل زد لمواجهة البنك الأهلي كما يلي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد رضا، أحمد زكي، محمد إسماعيل، مصطفى العش.

خط الوسط: عبد الرحمن البانوني، أحمد الصغيري، بيتر زيلو موتوموسي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، شادي حسين، ماتا ماجاسا.

تشكيل البنك الأهلي أمام زد

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق زد.

وكان التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى

أحمد صبحى

خط الدفاع..أيمن أشرف، سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، يعقوبو

خط الوسط..محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد بسيونى، محمد هلال.

خط الهجوم..كريم بامبو، ياو أنور.

وكانت قائمة البدلاء على النحو التالى:

حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، عاصم صلاح، سيرجى اكا، عماد فتحى، أحمد مدبولى، موسي فراوى، جريندو