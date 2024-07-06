أحمد سليمان يجري عملية جراحية عاجلة

يجري أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عملية قلب مفتوح خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونُقل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى المستشفى قبل قليل نظرا لتعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك يجري عملية قلب مفتوح

وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي: “الكابتن أحمد سليمان سيجرى عملية قلب مفتوح، كل الدعوات بالشفاء العاجل”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي غدا الأحد على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي غدا الأحد على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.