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رياضة

موقف مفاجئ من كولر بشأن عروض رضا سليم ورحيله عن الأهلي

رضا سليم، فيتو
رضا سليم، فيتو

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن تلقي رضا سليم لاعب النادي الأهلي، عروضا رسمية من عدة أندية للرحيل عن القلعة الحمراء بالميركاتو الصيفي المقبل.

وعلمت “فيتو” أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، منح الضوء الأخضر لرحيل رضا سليم، وذلك خلال اجتماعه بلجنة التخطيط بالقلعة الحمراء حال إتمام التعاقد مع مهاجم أجنبي.

ويرغب مارسيل كولر في تدعيم الجانب الهجومي على أن يتم التعاقد مع مهاجم أجنبي على غرار موهبة وسام أبوعلي.

وترفض إدارة الأهلي الرد على العروض التي تلقاها رضا سليم حتى يتم حسم أمر المهاجم الأجنبي.

رضا سليم: أركز مع الأهلي

فيما شدد رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، على  تركيزه مع  المارد الأحمر، رغم اعترافه بتلقي عروضا عديدة سواء مغربية أو عربية في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال سليم في تصريحات لموقع البطولة المغربي: بالفعل، هناك عروض كثيرة أبلغني بها وكيلي بغرض الاستفادة من خدماتي، لكنني حاليًّا لاعب الأهلي وكل تركيزي مُنصبٌّ على فريقي الذي قضيت معه موسمًا وأحرزت فيه حمدًا لله لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف رضا سليم: مسؤولو الأهلي وكذلك مدرب الفريق يرفضون التخلي عن خدماتي في الوقت الراهن، وأنا بدوري لازلت أملك طموحات مع هذا النادي لتحقيقها مستقبلًا.

وارتبط اسم رضا سليم مؤخرًا بالرحيل عن صفوف الأهلي، في ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة بشكل مستمر مع الفريق الأحمر.

وحسب ما ذكرته تقارير صحفية مغربية، فإن الوداد دخل في مفاوضات مع ناديي الأهلي وبيراميدز للتعاقد من أجل التعاقد مع الثنائي رضا سليم ووليد الكرتي.

وبحسب التقارير المغربية، رحب الثنائي رضا سليم ووليد الكرتي، بالعرض المغربي بالانتقال إلى الوداد وذلك خلال انتقالات الصيف الماضي.

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