نقل أحمد سليمان للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

نقل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى المستشفى قبل قليل نظرا لتعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك

وعلمت"فيتو" أن أحمد سليمان تعرض لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى، ويجري الآن بعض الكشوفات للاطمئنان عليه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي غدا الأحد على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي غدا الأحد على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز ال12 برصيد 31 نقطة.