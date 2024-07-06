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رياضة

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقدم العزاء في وفاة أحمد رفعت

أحمد رفعت، فيتو
أحمد رفعت، فيتو

وفاة أحمد رفعت، تقدم وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، باسمه وأعضاء الاتحاد بالعزاء والمواساة، بعد النبأ المفجع برحيل أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر السابق.

وتوجه صادي بالعزاء لعائلة رفعت ومحبيه، وأسرة ناديه مودرن سبورت، وكذلك إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفاة اللاعب أحمد رفعت 

ونعت صفحة مودرن سبورت، أحمد رفعت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بمنشور جاء فيه: “﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024”.

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

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