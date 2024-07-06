بيان رسمي، مودرن سبورت يكشف حقيقة تعرض أحمد رفعت لأي ضغوط قبل وفاته

أصدر نادي مودرن سبورت بيانا رسميا بشأن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بتورط النادي في تعرض الراحل أحمد رفعت لضغوط نفسية شديدة من قبل مسؤولي النادي.

بيان مودرن سبورت

وجاء البيان كالتالي:

"ينعي نادي مودرن سبورت ببالغ الحزن والآسى الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت واللاعب الدولي الذي يعد من المواهب المتميزة في ملاعب الكرة المصرية، ويشهد له الجميع بحسن الخلق، بالإضافة إلى إمتلاكه الخبرات المحلية والدولية في التعامل مع أي موقف، لذلك فأن نادي مودرن سبورت يؤكد بأن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لا يعبر عن الحقيقة".

وتابع البيان: “اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب قد تم الإهتمام به وعنايته من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور وعلى أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فرد من أفراد العائلة داخل النادي ومجلس ادارته”.

وأشار: “ختامًا نطلب ونهيب من جميع العاملين في مجال الرياضة والإعلام وباقي أفراد الشعب المصري بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وفاة اللاعب أحمد رفعت

ونعت صفحة مودرن سبورت، اللاعب أحمد رفعت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمنشور جاء فيه: “﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024”.

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

وفاة احمد رفعت

ورصدت عدسة موقع "فيتو" جنازة أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه بأحد مساجد قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وسط حضور أهله وأصدقائه ومحبيه.

وشيّع الآلاف من أهالي محافظة كفرالشيخ جثمان اللاعب الراحل أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت «فيوتشر سابقًا»، ابن قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، من مسجد الغفران بعد صلاة الظهر، وتم دفنه بمقابر العائلة بالقرية، وسط حضور مهيب من أصدقاء ومحبي اللاعب الراحل.