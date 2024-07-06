نادر شوقي وكيل أحمد رفعت: حقه جاي جاي

وفاة أحمد رفعت، نشر نادر شوقي وكيل أعمال الراحل أحمد رفعت نجم منتخب مصر ومودرن سبورت عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الأجتماعي أكس منشورا بعد وفاته.

وكتب نادر شوقي عبر منشوره: حقه جاي جاي.

ويأتي تعليق شوقي بعد تزايد المطالب لوكيل أحمد رفعت بالكشف عن الشخصية التي صرح عنها اللاعب خلال برنامج الكورة مع فايق.

وكان رفعت تحدث قبل وفاته بأيام خلال تواجده ضيفا مع الاعلامي إبراهيم فايق أن هناك شخصية كبيرة هي من تسببت له في العديد من الضغوط النفسية والتي علي أثرها تعرض للإصابة.

وفاة أحمد رفعت

وأعلنت صفحة مودرن سبورت عبر ـ "فيس بوك"، وفاة أحمد رفعت لاعب كرة القدم بصفوف النادي، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وقالت صفحة مودرن سبورت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024".

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

تأجيل مباراة المقاولون ومودرن سبورت

وقررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت نظرًا لوفاة اللاعب أحمد رفعت.

وكان من المقرر إقامة المباراة في الرابعة عصر اليوم السبت بالجولة 30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

دقيقة حداد قبل مباريات اليوم في الدوري المصري

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم الوقوف دقيقة حدادا على اللاعب أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت، في مباراتي سموحة وإنبي، وزد إف سي والبنك الأهلي، وذلك بعد وفاة اللاعب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.