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رياضة

سموحة يفوز على إنبي بهدفين في الدوري الممتاز (صور)

سموحة، فيتو
سموحة، فيتو

الدوري المصري، فاز فريق سموحة على منافسه إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على استاد الإسكندرية في الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف سموحة الأول اللاعب الحبيب أحمد حسن في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني والمباراة بعد كرة مقاصية رائعة.  

وسجل الهدف الثاني لسموحة فادي فريد في الدقيقة 3+90. 

تشكيل إنبي أمام سموحة 

وجاء تشكيل إنبي من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - علي فوزي - سيف الخشاب.

خط الوسط: أحمد العجوز - رفيق كابو - مودي ناصر - صلاح زايد.

خط الهجوم: أحمد أوفا - مصطفى دويدار.

تشكيل سموحة أمام إنبي 

وجاء تشكيل سموحة مكون من: 

 

تشكيل سموحة، فيتو 

 

حكام مباراة سموحة وإنبي

ترتيب سموحة وإنبي في الدوري 

وبهذه النتيجة يهبط فريق إنبي إلى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتازبرصيد 42 نقطة، فيما يصعد سموحة إلى المركز السابع برصيد 42 نقطة. 

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