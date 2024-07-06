شيكابالا ينعي أحمد رفعت بكلمات مؤثرة
وفاة احمد رفعت، نعى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد رفعت لاعب الأبيض السابق ومودرن سبورت الحالي.
شيكابالا ينعي أحمد رفعت
وكتب شيكابالا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الاتي:"ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعى وفاة لاخ والصديق أحمد رفعت. وداعا يا رفعت كنت من اخلص وانقي الرجال".
الزمالك ينعي وفاة أحمد رفعت
ونعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، أحمد رفعت لاعب الفريق السابق ولاعب فريق مودرن سبورت الحالي.
وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل وكافة محبيه وجماهيره، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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