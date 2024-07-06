حماس: محادثات الإفراج عن الأسرى تبدأ خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى
قال مصدر كبير في حماس، اليوم السبت، إن مقترح الاتفاق المعدل بين الحركة وإسرائيل يوافق على أن تبدأ المحادثات لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود والرجال المتبقين، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.
اقتراح وقف إطلاق النار
وذكر المصدر لـ"رويترز"، أن الاقتراح يقتضي قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار، وتوصيل المساعدات، وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.
مفاوضات دون حد زمني
وكانت حركة حماس في ردها الأخير على الاقتراح الإسرائيلي بشأن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار، طالبت الولايات المتحدة ومصر وقطر بالالتزام بمواصلة المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة دون حد زمني، في حين أن المرحلة الأولى من الصفقة هي قيد التنفيذ.
في المقابل قال مسؤولون إسرائيليون كبار، إن الفجوة المتبقية بين الطرفين تتركز على المادة 14 في الاقتراح.
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