رئيس الموساد يبلغ الوسطاء رفض طلب حماس، وفريق التفاوض الإسرائيلي يغادر قطر
ذكر موقع إسرائيل اليوم، في تقرير له اليوم الجمعة، أن فريق التفاوض الإسرائيلي غادر قطر في طريقه إلى تل أبيب بعد انتهاء جولة التفاوض في الدوحة بشأن صفقة تبادل الأسرى.
فريق التفاوض الإسرائيلي في طريقه إلى تل أبيب
وفي السياق ذاته، أفاد موقع والا العبري، بأن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع أبلغ الوسطاء في الدوحة رفض طلب حماس التزاما خطيا باستمرار مفاوضات المرحلة الثانية بلا قيد زمني.
كما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن الخلاف يتعلق بمدة المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن شروط المرحلة الثانية التي يجب أن تؤدي إلى هدوء مستدام.
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