الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس ترفض أي تصريحات تدعم دخول قوات أجنبية إلى غزة

إسماعيل هنية، فيتو
إسماعيل هنية، فيتو

قالت حركة حماس في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إنها ترفض أي خطط أو مقترحات تسعى لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة.

حماس ترفض أي تدخل أجنبي في قطاع غزة 

وأكدت حركة حماس في بيانها على رفضها أي تصريحات أو ومواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر.

وجاء في بيان حركة حماس، أن إدارة قطاع غزة بعد دحر  العدوان الإسرائيلي شأن فلسطيني خالص يتوافق عليه الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة.

وشددت حماس على أن  الشعب الفلسطيني لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره

txt

لقاء يجمع بين حسن نصر الله ووفد من حماس لبحث الأوضاع في غزة

txt

الجيش الإسرائيلي يكشف عن استعداده لقبول الصفقة مع حماس بأي ثمن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حماس غزة العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

تطورات وقف إطلاق النار في غزة.. إرسال رئيس الموساد إلى قطر للتفاوض.. ونتنياهو يحاول عرقلة الصفقة للبقاء في الحكم

صراع بين نتنياهو وجنرالات جيش الاحتلال بسبب استمرار الحرب على غزة.. ومخاوف من تدمير طاقة الجيش الإسرائيلي عقب استمرار العدوان على القطاع

لبحث حقوق الشعب الفلسطيني، شيخ الأزهر يلتقي اليوم كبار المسؤولين في ماليزيا

الأكثر قراءة

بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

صدمة لجماهير الأهلي في صفقة عطية الله

أول رد فعل من الزمالك بعد عقوبة كاف بسبب أحداث الكونفدرالية

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

مدرب ليفربول الجديد يوجه رسالة إلى محمد صلاح

الكيلو يصل لـ 500 جنيه، ننشر أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

تبدأ من 15 جنيهًا، تعرف على أسعار 17 نوعًا من المانجو بالأسواق

وفاة لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

منوعات

المزيد

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

خبز النان الهندي، أشهر المأكولات بالشارع التنزاني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بيراميدز.. الزمالك أمام الإسماعيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية 1445 وبداية العام الهجري الجديد 1446

تسبيح المخلوقات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 41 من سورة النور

تفسير حلم دخول المستشفى في المنام وعلاقته بالتخلص من الديون

المزيد
الجريدة الرسمية