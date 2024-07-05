حماس ترفض أي تصريحات تدعم دخول قوات أجنبية إلى غزة

قالت حركة حماس في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إنها ترفض أي خطط أو مقترحات تسعى لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة.

حماس ترفض أي تدخل أجنبي في قطاع غزة

وأكدت حركة حماس في بيانها على رفضها أي تصريحات أو ومواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر.

وجاء في بيان حركة حماس، أن إدارة قطاع غزة بعد دحر العدوان الإسرائيلي شأن فلسطيني خالص يتوافق عليه الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة.

وشددت حماس على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره

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