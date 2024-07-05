وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وزير خارجية بريطانيا الجديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
تولى ديفيد لامي، يوم الجمعة، حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة العمالية الجديدة التي يقودها كير ستامر.
وأفصح "لامي" عن موقفه من إعلان الدولة الفلسطينية، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" قبل تعيينه وزيرًا للخارجية.
وقال لامي في تغريدته: "إن حزب العمال ملتزم بالاعتراف بفلسطين؛ كمساهمة في عملية السلام، والهدف النهائي المتمثل في حل الدولتين".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.