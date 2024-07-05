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خارج الحدود

وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

وزير خارجية بريطانيا
وزير خارجية بريطانيا الجديد، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. 

وزير خارجية بريطانيا الجديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة 

تولى ديفيد لامي، يوم الجمعة، حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة العمالية الجديدة التي يقودها كير ستامر.

وأفصح "لامي" عن موقفه من إعلان الدولة الفلسطينية، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" قبل تعيينه وزيرًا للخارجية.

وقال لامي في تغريدته: "إن حزب العمال ملتزم بالاعتراف بفلسطين؛ كمساهمة في عملية السلام، والهدف النهائي المتمثل في حل الدولتين".

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بريطانيا غزة وزير الخارجية البريطاني حزب العمال ديفيد لامي

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