رئيس وزراء بريطانيا الجديد: نحتاج إلى إعادة اكتشاف هويتنا

قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، اليوم الجمعة، إن الشعب صوَّت من أجل التغيير وعودة حزب العمال للحكم.

وأضاف ستارمر: "هناك حاجة لمعالجة انعدام الثقة في السياسة بالأفعال.. بلادنا بحاجة إلى إعادة ضبط أكبر وإعادة اكتشاف هويتنا.. وإعادة الانطلاق من جديد".

وتابع ستارمر: "العمل من أجل التغيير سيبدأ على الفور بلا شك.. ستكون هناك حكومة تسعى للعمل من أجل مصالح البريطانيين من الآن.. وأدعوكم جميعا للانضمام لحكومتي التي تخدم الأمة من أجل إعادة التجديد".

كير ستارمر رئيسا للوزراء في بريطانيا

وأعلن القصر الملكي في بريطانيا، اليوم الجمعة، تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني - رسميًا رئيسا للوزراء.

وحقق حزب العمال المعارض في بريطانيا الفوز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.