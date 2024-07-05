السيسي يهنئ كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الجديد ويؤكد التطلع لاستمرار التعاون بين البلدين

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي"كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وقال الرئيس السيسي: "أتقدم بخالص التهنئة إلى "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة، بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات، وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية، متمنيًا له التوفيق والنجاح، ومؤكدًا تطلعنا لاستمرار التعاون بين بلدينا، بما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والعمل المشترك الذي يجمعنا من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، على المستويين الدولي والإقليمي".



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