معرض إنفوكس للصور بساقية الصاوي يخصص نصف عائده لضحايا غزة (صور)

افتتح مساء أمس الخميس معرض (INFOCUS Scholarship 2024) للصور الفوتوغرافية، وذلك بساقية الصاوي، وتستمر فعالياته حتى مساء السبت 6 يوليو.

ويشمل المعرض 150 عملا فنيا بمشاركة 50 فنانا. ‏وتعد الأعمال المعروضة بمثابة نتاج منحة دراسية مجانية قدمها نادي إنفوكس INFOCUS للتصوير الفوتوغرافي على مدار عام ونصف تحت إشراف نخبة من المصورين المحترفين والتي شملت جميع مجالات التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

تكريم أعضاء لجنة التحكيم

بدأت وقائع حفل الافتتاح بتكريم أعضاء لجنة التحكيم المكونة من نخبة فنية متخصصة من: أ.د / سلمى يوسف، ود. سارة مصطفى، وبسام الزغبي، وأحمد خالد، وأحمد رسول. ثم تلا ذلك تكريم الخبراء الذين أسهموا في المنحة التدريبية الثالثة لنادي إنفوكس.

وأعقب ذلك كلمة ألقتها د. سلمى يوسف نيابة عن لجنة التحكيم، أوضحت خلالها معايير اختيار الأعمال الفائزة وآليات العمل التي كانت تحكم اللجنة.

ثم تلتها كلمة الفنان كريم نبيل رئيس نادي إنفوكس INFOCUS للتصوير الفوتوغرافي والمشرف على البرامج التدريبية التي يقدمها النادي.

وأوضح في كلمته الفلسفة التي تم إنشاء النادي على أساسها كمنظمة غير ربحية تهدف بالأساس لنقل الخبرات وتبادلها في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وتقديم منح تدريبية للراغبين في تطوير ملكاتهم في هذا المجال.

تدشين الدورة التدريبية الرابعة

وألقى الضوء على الدورات التدريبية التي قدمها النادي منذ نشأته كما قام بتدشين الدورة التدريبية الرابعة التي تبدأ خلال أسبوعين، ‏ثم تلا ذلك تكريم الفائزين في المعرض في أربعة مجالات مختلفة للصورة الفوتوغرافية، وهي البورتريه وتصوير أحادي اللون والتصوير المفاهيمي والصورة الملونة وكذلك الإعلان عن المنح الرابعة في مسيرة نادي INFOCUS.

وتشارك في المعرض الزميلة جهاد القماش المصورة الصحفية بـ “فيتو”، وذلك بستة أعمال من إنتاجها. ‏من الجدير بالذكر أنه سيتم توجيه 50% من عائد بيع الصور لصالح غزة من خلال مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية.