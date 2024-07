بدء تصوير فيلم "بومة" لـ زيد أبو حمدان (صور)

بدأت المراحل الرئيسية في تصوير فيلم الإثارة والجريمة العربي المنتظر "بومة" للمخرج والمؤلف زيد أبو حمدان، وهو فيلمه الروائي الطويل الثاني بعد الفيلم الناجح "بنات عبد الرحمن".

فيلم بومة يجمع ركين سعد مرة أخرى مع زميلتها في "مدرسة الروابي للبنات" جوانا عريضة، التي ستلعب دور صديقتها المقربة عنود. وحاليًا تشارك جوانا في بطولة المسلسل الهولندي "Laura H" المقتبس من الكتاب الأكثر مبيعًا للصحافي توماس روب.

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا مجد عيد (مسلسل Lockerbie على BBC ونتفليكس، وHoly Spider للمخرج علي عباسي، وRebel لعادل العربي وبلال فلاح)، ونبيل الراعي (200 متر ويا طير الطاير والمعلم لفرح نابلسي)، وحنان الحلو التي تتعاون مع أبو حمدان مرة أخرى بعد أن شاركت في فيلمه الأول "بنات عبد الرحمن".

"بومة" فيلم إثارة وجريمة واسعة النطاق تدور أحداثها في العالم السفلي بالأردن.

الشخصية الرئيسية بومة هي عضوة عصابة مشهورة بمهارتها في استخدام السكين، تجد نفسها متورطة في صراع على السلطة بين عصابات الشوارع والمتطرفين دينيًا، بينما تواجه صدمات ماضيها البائس كفتاة يتيمة. يهدف الفيلم إلى عرض الإطار الملحمي لهذا العالم المليء بالعنف، مقابل التحديات والمصاعب التي تواجه النساء وتسلسل السلطة في العصابات.

وكان تم الإعلان عن اختيار ركين سعد للعب دور الشخصية الرئيسية وعضوة العصابة "بومة"، ومن المنتظر أن ينطلق لها مسلسل "موعد مع الماضي" على نتفليكس أيضًا، بالإضافة إلى فيلم "The Way of the Wind" للمخرج المرشح للأوسكار 3 مرات تيرانس ماليك.

