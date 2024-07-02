الأربعاء 03 يوليو 2024
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حوادث

القبض على 6 عاطلين بتهمة تعاطى المخدرات فى السلام

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام بعض الأشخاص بتعاطى وترويج المواد المخدرة بإحدى المناطق بالقاهرة.

فيديو تعاطى المخدرات فى السلام 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضرر خلاله صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بتعاطى وترويج المواد المخدرة بإحدى المناطق بنطاق دائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

 

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وتم توجيه حملة أمنية استهدفت المنطقة محل الشكوى وأسفرت جهودها عن ضبط 6 أشخاص بحوزتهم كميات من مخدر الهيروين و2 سلاح أبيض، واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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