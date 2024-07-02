نيابة أمن الدولة تخلي سبيل زوجة الكابتن حسام حسن بكفالة 5 آلاف جنيه

قال المحامي خالد المصري، إن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل دينا مصطفى آدم والشهيرة بـ (دانا آدم) زوجة الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.

قصة زوجة حسام حسن

كانت نيابة أمن الدولة قد حققت مع دانا آدم أمس على ذمة القضية 2809 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، وتم إخلاء سبيلها في ذات اليوم.