ضبط 7 عناصر إجرامية للاتجار في المخدرات وتجهيز شقة وتحويلها لمصنع استروكس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط 7 عناصر إجرامية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتجهيز شقة وتحويلها إلى مصنع لتصنيع مخدر الاستروكس.



وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط 5 عناصر إجرامية لـ3 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 11 كيلو جراما من مخدر الحشيش وفرد محلى وعدد من الطلقات.

أدوات تصنيع مخدر الحشيش

كما ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الآيس وبعض أدوات تصنيع مخدر الحشيش.

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور لقيامه بتصنيع وتجهيز مخدر الشابو وبحوزته كمية من مخدر الشابو وكمية من المواد الخام المستخدمة في التصنيع.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.2 مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة وجار العرض على النيابة العامة.