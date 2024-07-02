الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 7 عناصر إجرامية للاتجار في المخدرات وتجهيز شقة وتحويلها لمصنع استروكس

ضبط 7 عناصر إجرامية
ضبط 7 عناصر إجرامية للاتجار فى المخدرات، فيتو
ads

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط 7 عناصر إجرامية  لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتجهيز شقة وتحويلها إلى مصنع لتصنيع مخدر الاستروكس.

 


وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط 5 عناصر إجرامية لـ3 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 11 كيلو جراما من مخدر الحشيش وفرد محلى وعدد من الطلقات.

أدوات تصنيع مخدر الحشيش

كما ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الآيس وبعض أدوات تصنيع مخدر الحشيش.

ضبط عاطل يصور السيدات ونشر الصور على فيس بوك في المنوفية

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدى بلطجى الإسكندرية على سيدة

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور لقيامه بتصنيع وتجهيز مخدر الشابو وبحوزته كمية من مخدر الشابو وكمية من المواد الخام المستخدمة في التصنيع.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.2 مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتجار في المواد المخدرة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور مخدر الإستروكس مديرية أمن الجيزة مصنع استروكس مديرية أمن دمياط مركز شرطة فارسكور

مواد متعلقة

ضبط عاطل يصور السيدات ونشر الصور على فيس بوك في المنوفية

أمن المنافذ يحرر 83 قضية متنوعة من بينهم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

ضبط 38 متهما بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و399 تاجر مخدرات بالمحافظات

حبس عنصرين إجراميين بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بالإسكندرية

الأكثر قراءة

نيابة أمن الدولة تخلي سبيل زوجة الكابتن حسام حسن بكفالة 5 آلاف جنيه

بالأسماء، حركة المحافظين 2024

محمد صلاح فى الجزيرة السرية، حكاية ميكونوس اليونانية جنة المشاهير (صور)

حركة المحافظين 2024، المهندس حازم الأشموني المرشح لمحافظة الشرقية (بروفايل)

10 معلومات عن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق

مصدر حكومي مطلع: منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

اليوم، الوزراء والمحافظون الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي

على رأسهم زيزو، موعد انضمام رباعي الزمالك للمنتخب الأولمبي

منوعات

المزيد

نساء في اليابان يتزوجن أنفسهن، ما القصة؟

تطوير مواد جديدة لنقل البيانات باستخدام الضوء

موسكو تسجل أعلى درجة حرارة منذ 75 عاما

اكتشاف علاقة بين انقراض الديناصورات وانتشار فاكهة العنب حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

كم سجل اليورو بالبنك المركزي بعد تراجعه أمام الجنيه ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالتغلب على التحديات

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بالخلاص من الأزمات والضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية