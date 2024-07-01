أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاضات بأسعار الدواجن في الأسواق.. وتراجع زيت الصويا والذرة وارتفاع الردة

شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد التي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

طن زيت الصويا يتراجع 2000 جنيه في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا في الأسواق، إذ انخفض سعر زيت الصويا بنحو 2000 جنيه في الطن، مقابل استقرار أسعار زيت الذرة والأولين والعباد.

وتستعرض «فيتو» أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت الصويا في الأسواق

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 43 ألف جنيه، بانخفاض 2000 جنيه عن سعره السابق.

خام نحو 43 ألف جنيه، بانخفاض 2000 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 44 ألف جنيه، بانخفاض 2000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 48 ألف جنيه، بانخفاض 2000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 54 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 52 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 52 ألف جنيه.

انخفاض الذرة وارتفاع الردة في الأسواق

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ انخفض سعر الذرة المستوردة بنحو 200 جنيه، مقابل ارتفاع سعر الردة بنحو 200 جنيه.

البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، إذ بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 11800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 11800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، سعر ذرة أوكراني نحو 10800 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12400 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 25 ألف جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 25 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 24 ألف جنيه للطن.

وبلغ سعر الردة نحو 13 ألف جنيه للطن، سعر جلوتين محلي نحو 39 ألف جنيه للطن، سعر كسب عباد 36% نحو 15500 جنيه للطن، سعر جلوتوفيد محلي نحو 11700 جنيه للطن.

بيبسي تتراجع عن تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكانز

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن شركة بيبسي تراجعت عن تطبيق الزيادة في أسعار منتجاتها، التي كان من المقرر تطبيقها بدءًا من اليوم الإثنين 1 يوليو 2024.

وأوضح «المنوفي» لـ «فيتو» أن سيارات توزيع منتجات بيبسي قامت اليوم الإثنين بتوزيع المنتجات في الأسواق دون تطبيق الزيادات الجديدة التي أعلنت الشركة تطبيقها بدءًا من اليوم.

وأضاف أنه غير معروف حتى الآن هل قررت شركة بيبسي إلغاء الزيادة أم تأجيل تطبيق القرار، لكن هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.

يشار إلى أن شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أعلنت خلال منتصف شهر يونيو الماضي، أن شركة بيبسي أرسلت قائمة تشمل أسعار جديدة لمنتجاتها، على أن يطبق الزيادة الجديدة على أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.

البورصة تربح 15 مليار جنيه في ختام تعاملات بداية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها في ختام تعاملات أولى جلسات شهر يوليو، اليوم الاثنين، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.891 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% عند مستوى 27969 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% عند مستوى 34313 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% عند مستوى 12086 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 6247 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% عند مستوى 9070 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.96% عند مستوى 2771 نقطة.

انخفاضات أسعار الدواجن بالأسواق

سجلت أسعار الدواجن انخفاضات طفيفة في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في الجدول الآتي:

سعر الكيلو من المزرعة «جملة» المستهلك البوابة الحكومية الفراخ البيضاء 80: 81 جنيهًا 85 : 93 جنيهًا 88: 110 جنيهات الدواجن البلدي 112 : 113 جنيهًا 117 : 125 جنيهًا 115 : 150 جنيهًا