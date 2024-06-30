أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق.

وجاءت أسعار الأعلاف في الأسواق، كالآتي:

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، إذ بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12 ألف جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 12 ألف جنيه للطن، سعر ذرة أوكراني نحو 10800 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12600 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 25 ألف جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 25 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 24 ألف جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة وكسب العباد في الأسواق

وبلغ سعر الردة نحو 12400 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي نحو 39 ألف جنيه للطن، سعر كسب عباد 36% نحو 15500 جنيه للطن، سعر جلوتوفيد محلي نحو 11700 جنيه للطن.