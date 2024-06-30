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رياضة

اجتماعات هامة للجنة التخطيط بالنادي الأهلي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو
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عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، ظهر اليوم الأحد، اجتماعا هاما برئاسة  الكابتن محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لبحث عددا من الملفات الهامة.  

وبدأ الاجتماع بجلسة مطولة مع إدارة الاسكاوتنج لاستعراض التجهيزات التي تمت خلال المرحلة الماضية في ملفات بعض اللاعبين الأجانب المرشحين للانضمام إلي النادي الأهلي الذين سيكونون في المتناول.

وعلي هامش الاجتماع تم عقد إجتماع مع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في حضور خالد بيبو مدير الكرة لمناقشة رؤية المدرب واحتياجاته الفنية المطلوبة في للمرحلة المقبلة.

وفي ختام الجلسة تم الاجتماع مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين لمناقشة استعدادات القطاع للموسم الجديد، والاجتماع مع شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية ‏على انطلاق قوية لفريق الكرة النسائية.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمباراة طلائع الجيش 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة نظرية داخل ملعب التتش مع اللاعبين للحديث عن مباراة طلائع الجيش، ثم خاض الفريق جزءًا بدنيًّا في بداية التدريبات قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

 

مران الأهلي، فيتو 

وشارك عمر كمال في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، فيما واصل بيرسي تاو تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي. 

و ظهر مصطفى مخلوف حارس مرمي الفريق الأول في المران بقناع للوجه بسبب إصابته بكسر في عظام الوجه، الذي تعرض له في وقت سابق. 

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

وكان الأهلي خاض مرانه الختامي والوحيد ضمن تحضيراته لمباراة طلائع الجيش اليوم، بعد الحصول على راحة أمس للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات للفريق.

 تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الأول من يوليو المقبل وتحديدًا فى السابعة مساء وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي يوم الجمعة الماضي على فاركو بهدفين سجلهما حسين الشحات الذى توج أيضًا بجائزة رجل المباراة.

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