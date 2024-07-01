وانت في بيتك، إجراءات الحصول على شهادة ميلاد مميكنة دليفري

ترصد فيتو لقرائها كيفية الحصول علي خدمة استخراج شهادة ميلاد مميكنة وهم بمنازلهم، تلك الخدمة التي تتم من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية وتعد ضمن منظومة التطوير التي أدخلتها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتيسير على المواطنين وإنهاء خدماتهم بشكل حضاري ونموذجي..

_ خطوات استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا..

- الدخول على بوابة مصر الرقمية، من الرابط.

- اضغط على خانة خدمات الأحوال المدنية.

- اضغط على استخراج شهادة ميلاد.

- اضغط على بدء الخدمة.

- قم بالضغط على تسجيل الدخول.

- قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة منك.

- عليك مراجعة الرسوم المقررة عليك وتسديدها

_واستلامها خلال يومين من فوري بدلًا من الذهاب لمكاتب البريد أو مقرات السجل المدني