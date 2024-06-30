زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي: الشعب أسقط ماكرون
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد أن اليمين المتطرف يتصدر بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا ومعسكر ماكرون يحل ثالثا.
وصرحت زعيمة الحزب اليميني المتطرف “التجمع الوطني” ماري لوبين، أن الشعب الفرنسي أسقط عمليا معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات التشريعية، مضيفة أنه أيضا وضع حزب التجمع الوطني اليميني في المقدمة في الانتخابات التشريعية.
ماكرون يحث الناخبين علي عرقلة اليمين المتطرف
وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الناخبين على عرقلة اليمين المتطرف في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات التشريعية التي تجري حاليا في فرنسا.
النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية
وكشفت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية، مساء اليوم الأحد، بأن أقصى اليمين حصل على 33% من نسبة الأصوات.
ووفقا للنتائج الأولية، حصل حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على 22% بالانتخابات التشريعية.
وأكدت تقديرات، مساء اليوم الأحد، بحصول أقصى اليمين بـ فرنسا على الأغلبية في البرلمان.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فأن اليمين المتطرف سيحقق غالبية نسبية كبيرة وربما مطلقة بالانتخابات التشريعية الفرنسية بحسب توقعات 3 مراكز.
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