الإثنين 01 يوليو 2024
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم.. الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.. فنانة شابة تحرر محضر تشهير ضد أصحاب صفحات على الفيسبوك.. ومقتل مسن على يد 3 من أفراد أسرته بالأقصر

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم
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نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

 

الداخلية توزع الهدايا على المواطنين احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو (فيديو وصور)

 تشارك وزارة الداخلية، المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وتوزع الهدايا عليهم ابتهاجًا بتلك المناسبة؛ وذلك فى إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

حبس سائق أتوبيس تسبب في تهشم 5 سيارات ملاكى بالتجمع

 أمرت النيابة العامة، بحبس سائق أتوبيس تسبب في تهشم 5 سيارات ملاكى بعدما صدمهم الأتوبيس بأحد شوارع منطقة التجمع الخامس وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل شاب حاول منع عاطل من ترويج المخدرات أمام منزله بالوراق

شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة حادثا مأساويا بعدما لقي شاب مصرعه على يد عاطل حاول منعه من ترويج المواد المخدرة بالمنطقة.

الداخلية توجه قوافل إنسانية وطبية للمناطق الأكثر احتياجا بالإسكندرية (صور)

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر إحتياجًا والسيدات المعيلات؛ وفي ضوء المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية أون لاين

يرغب العديد من المواطنين في الحصول على صحيفة الحالة الجنائية لكنهم لا يجدون وقتا للذهاب لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراجها، وفي هذه السطور ترصد فيتو لقرائها خطوات الحصول على صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا، تلك الخدمة التي تقدمها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ضمن منظومة التطوير التي أدخلتها الوزارة لتوفير الخدمات للمواطنين بكل يسر وبشكل نموذجي وحضاري وهم بمنازلهم..

 

فنانة شابة تحرر محضر تشهير ضد أصحاب صفحات على الفيس بوك بالجيزة

حررت الفنانة “ ر. ا ”  بلاغا بمديرية أمن الجيزة يفيد بتضررها من حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تنشر صورها الخاصة مصحوبة بعبارات تشهير.

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 300 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 4 أشخاص بمطروح لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

مقتل مسن على يد 3 من أفراد أسرته بسبب الميراث في الأقصر

ألقت مباحث الأقصر القبض على المتهمين بمقتل رجل مسن رميا بالحجارة، إثر مشاجرة بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، راح ضحيتها رجل مسن، على يد شقيقه وشقيقته ونجل الأول، بسبب خلافات على الميراث «منزل».

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اخبار الحوادث اليوم الداخلية سيارات ملاكى بالتجمع مقتل شاب استخراج صحيفة الحالة الجنائية

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