يرغب العديد من المواطنين في الحصول على صحيفة الحالة الجنائية لكنهم لا يجدون وقتا للذهاب لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراجها، وفي هذه السطور ترصد فيتو لقرائها خطوات الحصول على صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا، تلك الخدمة التي تقدمها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ضمن منظومة التطوير التي أدخلتها الوزارة لتوفير الخدمات للمواطنين بكل يسر وبشكل نموذجي وحضاري وهم بمنازلهم..

أولا-خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية أون لاين:

- يدخل الراغب في استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية، هنا

- اختيار الأيقونة الخاصة بإصدار صحيفة الحالة الجنائية، حتى يتم تقديم طلب الحصول عليها إلكترونيا.

- إدخال جميع البيانات المطلوبة لتقديم طلب استخراج فيش جنائي، وتتمثل في «الاسم، التليفون المحمول، التليفون المحمول 2، النوع، الهاتف الأرضي، هاتف العمل».

- إدخال البيانات الخاصة بعنوان الإقامة، وتتمثل في «رقم الشقة، رقم الدور، رقم المبنى، اسم الشارع، الحي، المحافظة، قسم الشرطة، مكتب بريد برقم».

- ويتم ملء البيانات الخاصة بعنوان استلام الفيش والتشبيه فور استخراجه، وتتمثل في «رقم الشقة، رقم الدور، رقم المبنى، اسم الشارع، الحي، المحافظة، قسم الشرطة، مكتب بريد برقم».

- وبعدها يتم الضغط على التالي للتأكد من جميع البيانات التي تم إدخالها، وتعديلها إذا كان هناك خطأ بها، ثم الضغط على تقديم الطلب حتى يتم إرساله لقاعدة بيانات السجل المدني، وبعد أن يتم إصداره يتم إرساله على الفور للمواطن، على العنوان المسجل بالطلب

ثانيا- أسعار استخراج الفيش الجنائي



- سعر الفيش الجنائي العادي يصل إلى 34 جنيها

- يصل سعر الفيش الجنائي المستعجل إلى 49 جنيها

- يصل سعر المميكن الذي يتم استخراجه إلكترونيا إلى 70 جنيها.