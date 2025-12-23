الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
بالرقم القومي، نتيجة المرحلة الثانية لاختبارات ابتعاث الأزهر للخارج 2026

مجمع البحوث الإسلامية
أعلِنت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف نتيجة المرحلة الثانية من اختبارات الابتعاث العام لعام 2026م، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التقييم الدقيقة، وَفق المعايير العِلميَّة والموضوعيَّة المعتمدة في الأزهر الشريف.

 المرحلة الثالثة والأخيرة من اختبارات الابتعاث العام


وتشير الأمانة إلى أنَّ المرحلة الثالثة والأخيرة من اختبارات الابتعاث العام من المقرَّر انعقادها خلال الفترة من 28 ديسمبر 2025م حتى 1 يناير 2026م؛ إذْ تمثِّل هذه المرحلة المحطة النهائية في مسار الابتعاث، وتشمل تقييمًا شاملًا لقدرات المتقدمين العِلميَّة والدعويَّة والشخصيَّة، بما يضمن اختيار الأكفأ والأقدر على تمثيل الأزهر الشريف في الخارج.


وتأتي منظومة الابتعاث في إطار حرص الأزهر الشريف على إعداد كوادر عِلميَّة ودعويَّة مؤهَّلة، قادرة على حَمْل رسالته العالميَّة، ونَشْر منهج الوسطيَّة والاعتدال، وتعزيز حضوره العِلمي والدَّعوي في مختلِف دول العالم.

رابط نتيجة المرحلة الثانية لاختبارات الابتعاث العام 2026م 


يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط 

 

البحوث الإسلامية: فتح باب التقدم إلى المسابقة العامَّة للإيفاد 2025/ 2026م


وفي وقت سابق أعلنت الأمانة العامَّة لـ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن موعدَ عَقْدِ الاختبارات التحريريَّة للمتقدِّمين إلى المسابقة العامَّة للإيفاد للعامَين 2025/ 2026– 2026/ 2027م، والتي عقدت في مقرِّ كليَّات: (اللُّغة العربية، والشريعة والقانون، وأصول الدِّين) بجامعة الأزهر في الدرَّاسة،  كمرحلةٍ أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج.

