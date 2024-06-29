أبرز حالات إخلاء سبيل متهم وظهور أدلة تلغي القرار

ترصد فيتو لقرائها حالات وجوب الإفراج عن المتهم بإخلاء سبيله على ذمة قضية وحالات إلغاء الإفراج أيضا، تلك التي نوردها في السطور التالية..

أولا- حالات إخلاء سبيل متهم على ذمة قضية..

- إذا كان متهمًا في جنحة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها لا يتجاوز سنة واحدة، وكان له محل إقامة معروف في مصر، ولم يكن عائدًا

- لم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

- إذا مضت ثمانية أيام من تاريخ استجوابه.

- إذا أصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة إليه والمحبوس احتياطيًا على ذمتها قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة شهور، دون أن يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة

- أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة إذا كانت التهمة جناية بمد الحبس الاحتياطي.

- إذا صدر حكم ببراءته من التهمة المسندة إليه أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

- إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها، أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة بكفالة جرى دفعها.

ثانيا- حالات إلغاء الإفراج:

- إذا أصدرت النيابة أمرًا بالإفراج عن المتهم، فيجوز لها إعادة القبض عليه وحبسه احتياطيًا

- إذا قويت الأدلة ضده

- أو أخل بالشروط المفروضة عليه

- أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء.