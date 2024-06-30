ضبط 5 لصوص لسرقة المساكن والدراجات النارية والأجهزة الكهربائية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن "البحيرة- أسيوط- الجيزة- قنا"، من ضبط 5 لصوص لارتكاب جرائم سرقات المساكن والدراجات النارية والأجهزة الكهربائية.
ضبط 5 لصوص لارتكاب جرائم سرقات المساكن والدراجات النارية والأجهزة الكهربائية .
فى البحيرة؛ تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطل، ميكانيكى- مقيمان بدائرة مركزى شرطة "دمنهور وأبوحمص" - لهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه فـى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 3 وقائع بدائرة مركزى شرطة "شبراخيت، دمنهور" وأرشدا عن المسروقات.
وفى أسيوط؛ جرى ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط) لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية) من داخل محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط" وبحوزته المسروقات.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
وفى الجيزة؛ ضبط (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر ) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مبالغ مالية) من داخل مسكن "كائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس".
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها بمسكنه.
وفى قنا؛ ضبط عاطل "له معلومات جانئية"- مقيم بدائرة قسم شرطة قنا؛ لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (عدد من الأجهزة الكهربائية) من داخل مدرسة كائنة بذات الدائرة.
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات بمنزله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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