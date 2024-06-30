الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية توجه قوافل إنسانية وطبية للمناطق الأكثر احتياجا بالإسكندرية (صور)

الداخلية توجه قوافل
الداخلية توجه قوافل إنسانية وطبية فى الإسكندرية،فيتو
ads

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر إحتياجًا والسيدات المعيلات؛ وفي ضوء المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

 

ووجه   قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية  قوافل (طبية - إنسانية إستهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة "الإسكندرية" لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.

ضبط 11 طن دقيق في السوق السوداء خلال حملات تموينية

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 18 مليون جنيه

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.

وشارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى، ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” المبادرة الرئاسية قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية كلنا واحد معك فى كل مكان كلنا واحد معك مبادرة كلنا واحد معك فى كل مكان مبادرة كلنا واحد

مواد متعلقة

ضبط 11 طن دقيق في السوق السوداء خلال حملات تموينية

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 18 مليون جنيه

تحرير 1234 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة

إصابة 10 أشخاص في حادثي سير بالجيزة

مطاعم ومحال وسينمات أبرزها، الداخلية تطلق اليوم فاعلية خاصة بمناسبة ذكرى 30 يونيو

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة تزامنا مع ذكرى 30 يونيو

ضبط 122 فرد خرطوش وفحص 65 سائقا للكشف عن المخدرات

تحرير 1166 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

بدءا من الغد، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

التجارة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية