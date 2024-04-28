أخبار الفن اليوم.. علا غانم تكشف تفاصيل اقتحام فيلتها في أبو النمرس.. ومنع عرض مسلسل الحشاشين في إيران لهذا السبب

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد العديد من الأحداث الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

كشفت الفنانة علا غانم ، تفاصيل تحرير محاميها، محضرا يتهم فيه إحدى الشركات باقتحام فيلا الفنانة، وتصوير مادة إعلانية دون علمها بمنطقة شبرا منت التابعة لدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

وقالت علا غانم في تصريح خاص لـ"فيتو": هناك استيلاء علي بيتي بدون وجه حق والمحتال بيدعي إني مأجرة البيت له في مقابل 1000 جنيه لمدة 59 عاما، وبيأجر البيت بتاعي للتصوير ودي مش أول مرة يعملها.

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وأكدت علا غانم أن اقتحام فيلتها الخاصة كان بالقوة موضحة:" اللي حصل دا سرقة وعافية وتدليس وفوق كل دا تواطؤ مشيرة إلي أنها تعرضت لأكبر عملية نصب في حياتها.

تفاجأ صناع فيلم السرب والذي يقوم ببطولته أحمد السقا وشريف منير وغيرهم بإلغاء العرض الخاص للفيلم والذي كان من المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل.



وكشفت الشركة المنتجة عن سبب إلغاء العرض الخاص لفيلم السرب وهو تأخير تجهيز نسخة العرض الخاصة بالفيلم والتي ستصل بعد موعد العرض الخاص.

أعلنت وسائل إعلام في إيران مساء اليوم الأحد عن منع عرض مسلسل الحشاشين والذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز ويروي قصة حسن الصباح والذي عرض في سباق رمضان 2024.

وقال مهدي سيفي المدير العام لهيئة الإشراف على تنظيم الإعلام في إيران: مسلسل الحشاشين به أخطاء تاريخية خلال الأحداث لذلك تم منع عرضه هناك بسب التحفظات التي اتخذتها هيئة تنظيم الإعلام في إيران وذلك حسبما جاء في وكالة أرنا.

أعلن القائمون على الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في دورتها الـ17 عن اسم الفائز بالجائزة لهذا العام في بث مباشر من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واقتنص الجائزة الروائى الفلسطيني باسم خندقجي عن روايته “ قناع بلون السماء” وتسلمها شقيقه، وجاء الفوز على الرغم من كون خندقجي أسير في السجون الإسرائيلية منذ 20 عاما حيث حكم عليه بثلاثة أحكام مؤبدة وهو ينفذها الآن في السجون الإسرائيلية.

د الإذاعي أسامة منير علي مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعدما خرج الأخير بمقطع فيديو جديد برفقة عمر كمال وقال من خلاله أن “أسامة” هو الذي قال له “انت الوحيد اللي يصلح يغني لمصر” بعد تكذيب الكينج وشريف منير لهذا التصريح.

وقال أسامة منير في تصريح خاص لـ"فيتو":" أنا معرفش حسن شاكوش شخصيا ولم أتعامل معه في حياتي وعمري ماشوفته بيغني أبدا والموضوع مش مضايقني.

و أضاف أسامة منير:" ياما ناس بيحطوا أسمي في جمل مفيدة وغير مفيدة من أجل التريندات.

كشف الفنان صبحي خليل كواليس زواج ابنته “داليا” من الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب في 10 أيام فقط، مؤكدا أن “أحمد” رجل بمعنى الكلمة ووقف بجانب ابنته في أزمتها الصحية قبل ارتباطهما بشكل رسمي.

وقال صبحي خليل في تصريح خاص لـ"فيتو":"المسألة مسألة راجل، وأهم حاجة بالموضوع إنك بتشتري راجل.. أحمد وقف جنب بنتي في فترة مرضها وهي في أصعب الظروف حيث لم يكن قد بدأ مشواره الفني".

وأضاف صبحي خليل:"الفلوس هتيجي وكل حاجة هتيجي.. مفيش حاجة بتطلبها داليا إلا وهي متحققة، وأحب أنصح الناس بأن يجعلوا الزواج سهلا وبسيطا.. أهم حاجة أن يكون الزوج رجلا بمعنى الكلمة، في زمن نفتقد فيه الرجال.. حالات الطلاق زادت في مجتمعنا نتيجة القيود الموجودة والماديات المفروضة.. البساطة تجعل الزوجين متمسكين ببعضها.. ربنا يجعلنا بسطاء دايما والبساطة بتيجي من شخصية البني آدم.. والناس عارفة صبحي خليل بسيط إزاي".

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي نادي الزمالك بالتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة.

وكتب الحلفاوي المعروف بانتمائه للنادي الأهلي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “مبروك مقدما.. الزمالك طرفا في نهائي الكونفدرالية، وعقبال الكأس إن شاء الله”.

أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مساء اليوم ماستر كلاس لمهندس الديكور أحمد فايز بالمتحف الروماني اليوناني أدارها المدير الفني للمهرجان موني محمود بحضور جماهيري كبير من شباب الإسكندرية ومن الفنانين والسينمائيين منهم رانيا يوسف، ومحمد يوسف "اوزو" والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار والدكتور يوسف العميري.



في البداية تحدث فايز عن رحلته مع الأفلام القصيرة قائلا: أنا من محبي الأفلام القصيرة لأنها تفكير خارج الصندوق، وتعطي صناعها عمر أطول، ومنذ كنت طالبا في معهد السينما وعلي مدار دراستي قدمت 11 فيلم قصير من حبي لها علي الرغم أنه كان مطلوب مني فيلم قصير واحد فقط في مشروع التخرج وأعتقد أن سر نجاح الفيلم القصير هو وجود فريق متعاون يحاول الوصول لاهداف معينة في حدود المتاح.

تقضي الفنانة سميرة سعيد بالوقت الحالي إجازتها مع أسرتها في محمية ماساي مارا بدولة كينيا، قبل عودتها لاستئناف نشاطها الفني.

وشاركت سميرة سعيد الجمهور بمجموعة صور لها برفقة أسرتها أثناء قضائهم الأجازة في كينيا، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.