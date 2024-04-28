أسامة منير لـ فيتو: أنا ماعرفش حسن شاكوش وعمري ما شوفته بيغني

رد الإذاعي أسامة منير علي مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعدما خرج الأخير بمقطع فيديو جديد برفقة عمر كمال وقال من خلاله أن “أسامة” هو الذي قال له “انت الوحيد اللي يصلح يغني لمصر” بعد تكذيب الكينج وشريف منير لهذا التصريح.

أسامة منير يرد علي تصريح حسن شاكوش

وقال أسامة منير في تصريح خاص لـ"فيتو":" أنا معرفش حسن شاكوش شخصيا ولم أتعامل معه في حياتي وعمري ماشوفته بيغني أبدا والموضوع مش مضايقني.

و أضاف أسامة منير:" ياما ناس بيحطوا أسمي في جمل مفيدة وغير مفيدة من أجل التريندات.

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وكان قد نشر مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" مقطع فيديو طريف يجمعه بـ حسن شاكوش.

عمر كمال يسأل حسن شاكوش

و سال "كمال" حسن شاكوش خلال الفيديو عن صاحب تصريح "أنت الوحيد اللي يصلح يغني لمصر"، والذي أدعى شاكوش أن أحد الفنانين قاله له.

https://www.instagram.com/omarkamal.official/?utm_source=ig_embed&ig_rid=bf366595-768e-4110-bda0-0ed42fe3466a

فأجاب حسن شاكوش قائلا: "محمد منير اللي قالي"، ليرد عمر كمال بأن الكينج محمد منير كذب هذا التصريح.

وتراجع حسن شاكوش وقال إن الفنان شريف منير والمذيع أسامة منير هما من قالا له هذا التصريح، ليرد عليه عمر كمال مجددا أنهما نفيا هذه التصريحات.

سراج منير

ليقول شاكوش: "خلاص يبقى سراج منير هو اللي قالي أنت الوحيد اللي تصلح تغني لمصر"، ليوضح له عمر كمال أن الفنان سراج منير رحل قبل سنوات طويلة، حيث توفي عام 1957، وتنال التعليقات الساخرة من الجمهور على حسن شاكوش وردوده في الفيديو.