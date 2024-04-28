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ثقافة وفنون

حسن شاكوش مازحًا: سراج منير أخبرني أني الوحيد الذي يصلح للغناء لمصر

حسن شاكوش وعمر كمال،
حسن شاكوش وعمر كمال، فيتو

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" مقطع فيديو طريف يجمعه بـ حسن شاكوش.

عمر كمال يسأل حسن شاكوش

و سال "كمال" حسن شاكوش خلال الفيديو عن صاحب تصريح "أنت الوحيد اللي يصلح يغني لمصر"، والذي أدعى شاكوش أن أحد الفنانين قاله له. 

فأجاب حسن شاكوش قائلا: "محمد منير اللي قالي"، ليرد عمر كمال بأن الكينج محمد منير كذب هذا التصريح.

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وتراجع حسن شاكوش وقال إن الفنان شريف منير والمذيع أسامة منير هما من قالا له هذا التصريح، ليرد عليه عمر كمال مجددا أنهما نفيا هذه التصريحات.

سراج منير 

ليقول شاكوش: "خلاص يبقى سراج منير هو اللي قالي أنت الوحيد اللي تصلح تغني لمصر"، ليوضح له عمر كمال أن الفنان سراج منير رحل قبل سنوات طويلة، حيث توفي عام 1957، وتنال التعليقات الساخرة من الجمهور على حسن شاكوش وردوده في الفيديو. 

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